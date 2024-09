Europa League classifica e calendario in tempo reale: la situazione delle squadre italiane

Un pareggio, con la Roma, e una vittoria, con la Lazio, nel primo turno delle italiane nella nuova Europa League. I giallorossi si sono fatti rimontare in casa dall'Athletic Bilbao, dopo aver dominato per almeno un'ora, mentre i biancocelesti hanno impiegato meno di mezz'ora per annichilire, sul neutro di Amburgo, la Dinamo Kiev, travolta per tre a zero.