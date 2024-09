Pagelle Roma: tutti i voti della sfida contro l'Athletic Bilbao in Europa League

Juric (all.) 6

La Roma arrembante nel primo tempo spaventa il Bilbao con la partecipazione (non straordinaria ma ordinaria) della Curva Sud e avrebbe anche altre occasioni per raddoppiare. Nella ripresa esce Dybala e la Roma abbassa troppo il baricentro e i giri.

Svilar 6

Bravo e attento nelle uscite. Non può nulla sul gol dell’Athletic.

Mancini 5,5

Si perde Paredes, l’avversario, nell’area piccola e arriva un pareggio beffa dopo una buonissima prestazione.

N’Dicka 6,5

Un muro su Guruzeta. Lo bracca e non gli lascia spazi.

Hermoso 6

Mette a tacere Inaki Williams senza lasciargli spazio per le ripartenze. Ma anche lui partecipa alla frittata con Angeliño su Nunez.

Celik 6,5

Un’ottima palla lunga per Dovbyk, bene nella doppia fase. Non molla né Djalò né Nico Williams. Esce per infortunio.

Abdulhamid (26’ st) 5,5

Esordio con la Roma, ma appare ancora smarrito e ha tanto da lavorare tecnicamente e tatticamente.

Koné 6,5

Fondamentale il suo contrasto per innescare l’azione del vantaggio. Vince nettamente il duello con Gomez con grinta, attenzione tattica e qualità.

Paredes (36’ st) sv

Cristante 6

Mette tante “pezze” nelle situazioni difficili in mezzo al campo ma non riesce a intervenire sulla rete di Paredes.

Angeliño 6,5

Una partita perfetta, da migliore in campo, fino a quattro minuti dalla fine quando si perde la marcatura di Nunez sul gol del pari. Suo l’assist per il gol di Dovbyk. Un peccato.

Dybala 6,5

Bravo nei fraseggi nello stretto e a mantenere alta la linea di possesso della squadra. Dalla sua accelerazione comincia l’azione del vantaggio. Esce a scopo precauzionale per un indurimento al flessore.

Soulé (1’ st) 5,5

Ha immediatamente un’ottima occasione ma trova la bella uscita di Agirrezabala. Sbaglia qualche scelta nei passaggi e nelle ripartenze.

Baldanzi 6,5

Apre il gioco sul gol per scatenare la discesa di Angeliño sulla rete. Dinamico, propositivo.

Pisilli (17’ st) 6

Consistenza in mezzo al campo, lavora sull’aggressività per non lasciare spazi agli avversari.

Dovbyk 7

Un colpo di testa perfetto fa esplodere l’Olimpico. Non aveva mai giocato in Europa League, si presenta al meglio mettendo fuori giri i due centrali baschi.

Shomurodov (36’ st) sv