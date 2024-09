Caos all’Olimpico, l'Athletic si scusa con la Roma: intervengono i giocatori

Il comunicato dell’Athletic Bilbao dopo il match con la Roma

“Questi atteggiamenti non rappresentano i valori storici dell’Athletic Club, come il rispetto, la sportività e la convivenza. Il club lavora sempre per promuovere un'atmosfera positiva negli eventi sportivi, sia a San Mamés che nei suoi viaggi, e si batterà instancabilmente affinché non ci siano atteggiamenti che mettano in pericolo la sicurezza dei partecipanti o offuschino la reputazione dei nostri tifosi. Come ha espresso Valverde al termine della partita: “Per tutti noi il calcio è una festa. E questo non è calcio, non ci piace. L’Athletic Club, in collaborazione con le autorità competenti, sta già adottando le misure necessarie per individuare i responsabili e garantire l'applicazione delle relative sanzioni. Il Club lavorerà per sradicare questi comportamenti, tolleranza zero. Questa minoranza non rappresenta i nostri tifosi. Il capitano Oscar de Marcos, insieme a Iñaki Williams, hanno fatto sapere a questa minoranza di tifosi al termine della partita che il loro atteggiamento "è inammissibile". L'Athletic ringrazia la stragrande maggioranza dei suoi tifosi per il loro comportamento a Roma, continuano a dimostrare il loro impegno verso il Club e i valori che ci rendono unici e lo hanno dimostrato ancora una volta in un viaggio di 3.000 persone nella capitale italiana senza qualsiasi incidente e mostrando con orgoglio i nostri colori e la nostra identità. L'Athletic Club desidera chiedere scusa all'AS Roma e ai suoi tifosi che sono stati colpiti dall'atteggiamento di queste persone”.