Roma e Lazio, gli arbitri in Europa League: i precedenti con le capitoline

Dopo la vittoria in esterna per la Lazio sulla Dinamo Kiev e il pari in casa per la Roma con l'Athletic Bilbao, le romane si apprestano a scendere in campo per la seconda giornata di questa Europa League. I biancocelesti saranno impegnati giovedi alle 18:45 contro il Nizza allo Stadio Olimpico di Roma, mentre i giallorossi voleranno in Svezia per affrontare l'IF Elfsborg alle 21 alla Boras Arena. Intanto, l'Uefa ha reso note le designazioni arbitrali dei due match: biancocelesti affidati al fischietto romeno Horatiu Fesnic, giallorossi a quello estone Kristo Tohver.