Lazio, Baroni: "Nizza? Servirà la nostra migliore versione per vincere"

ROMA - "Giochiamo contro un avversario complicato, che fa un buon calcio. Occorrerà la miglior Lazio, ma i ragazzi stanno bene. Noi lavoriamo a testa bassa perché sappiamo che questo ci porterà a crescere creando un'identità forte". Così l'allenatore della Lazio , Marco Baroni , presenta in conferenza stampa il match della seconda giornata di Europa League che vedrà impegnati i biancocelesti domani, giovedì 3 ottobre, allo Stadio Olimpico contro i francesi del Nizza . "La squadra lavorando sempre di più, L'entusiasmo è uno degli aspetti più importanti per una squadra, serve gioia di venire al campo. A me piace sentire il dolore quando c'è la sconfitta, questo aiuta a dare il meglio e dobbiamo essere bravi ed equilibrati a gestire i risultati - prosegue Baroni -. Noi vogliamo far gol, attaccare e tirare in porta. Io dal primo giorno sono stato convinto di allenare una squadra forte". Infine il tecnico biancoceleste dice la sua sul turnover : "Tutte queste partite così ravvicinate espongono a uno stress importate e qualcosa cambieremo perché dobbiamo ricercare energie. Vedo i ragazzi allenarsi e so che chi andrà in campo darà tutto".

Lazio, Guendouzi ci crede: "In Europa possiamo andare lontano"

Nella conferenza stampa tenutasi al Centro Sportivo di Formello presente anche Mattéo Guendouzi che sogna in grande: "Cammino in Europa League? Possiamo andare lontano. Questa è una competizione difficile, io sono arrivato anche in finale con l'Arsenal. Siamo una buona squadra, abbiamo un ottimo staff ma se applichiamo quello che ci chiede il mister possiamo arrivare molto lontano. Noi dobbiamo continuare a giocare come sappiamo concentrandoci soprattutto su di noi".

Lazio, Guendouzi: "Contro il Nizza una partita speciale. Su Baroni..."

"Sfida contro il Nizza? Per me è una partita speciale", spiega Guendouzi che poi aggiunge: "Quando ci giocavo contro con il Marsiglia era considerata molto importante. Ma oggi mi concentro solo sulla Lazio". L'ex centrocampista dell'OM e dell'Arsenal ci tiene anche a elogiare Baroni: "Quest'anno è tutto diverso, sono contento di essere qui con un super coach che ci aiuta a progredire. Abbiamo ottimi giocatori e sono convinto che potremo raggiungere i nostri obiettivi al termine della stagione. Tavares e Gigot? Nuno ci porta molta qualità, è uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. Samuel è arrivato che non era al massimo della condizione fisica, ma tornerà presto e ci darà sicuramente vigore. Per me l'importante è stare al mio posto, so che devo dare il meglio. Ora voglio fare bene con la Lazio e poi vedremo in ottica nazionale. Ho messo come obiettivo di essere decisivo per questa squadra", conclude il francese.