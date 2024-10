Pellegrini, la frase che fa emozionare Juric: "Non l'ho mai detto, ma..."

Pellegrini, la dedica a Juric

"Non è una mancanza di rispetto per il mister, quando è arrivato era un giorno di tristezza ma lui è stato eccezionale nel farla diventare voglia di cambiare le cose", ha detto Pellegrini. "Non l'ho mai detto (a Juric, ndr) ma siamo stati fortunati a trovare un uomo, prima che un professionista, che ha saputo capire la tristezza del momento e trasformarla in voglia di stravolgere le cose e farle tornare nella giusta via".