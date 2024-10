Lazio, Lotito: "Baroni ci sta dando ragione, non è stato scelto a caso"

È un Claudio Lotito carico, quello che si offre ai microfoni a pochi minuti dal via di Lazio-Nizza , match valido per il secondo turno di Europa League . Il presidente biancoceleste, parla a Sky, sottolineando il buon operato del club in estate: " Il pallone è per tutti, il calcio per pochi. Noi facciamo delle valutazioni di carattere tecnico legate alle potenzialità e professionalità delle persone " .

Vincente la scelta di Baroni

Sul buon andamento della squadra con il nuovo tecnico Marco Baroni, nessuna sorpresa da parte di Lotito: "La nostra non è stata una scelta a caso o basata su presupposti economici, ma una scelta convinta di carattere tecnico e mi pare che ad oggi le scelte ci stanno dando ragione". E ancora: "È stato creato un processo di rinnovamento e un nuovo corso basato sul merito e sulle potenzialità atletico-agonistiche e sulla voglia di potersi misurare e portare a casa risultati con umiltà e unità di questo gruppo. Questi sono gli ingredienti per raggiungere gli obiettivi, e mi auguro che questi aspetti emersi nelle prime partite si mantengano per tutta la durata del campionato e delle competizioni europee"

La questione curve

In merito all'indagine di Milano, che ha visto coinvolte le tifoserie organizzate, questo il pensiero del numero uno biancoceleste: "Non posso esprimere giudizi non conoscendo i fatti, posso soltanto assumere una posizione chiara che ho assunto quando sono diventato presidente, che uno deve scegliere tra legalità e il consenso, e le squadre devono assolutamente scegliere la legalità".