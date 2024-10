Mourinho e la domanda su Roma-Siviglia: cambia espressione e risponde così

Mourinho, la risposta su Roma-Siviglia

Non poteva mancare per lo Special One una domanda proprio sulla presenza di Attwell dopo la bufera e le polemiche sulla direzione arbitrale di quella finale. Mourinho, sentendo citare la finale tra Roma e Siviglia, ha subito cambiato espressione, in un breve video che è diventato virale sui social. “Penso che sia una designazione normale fatta da Rosetti - la risposta dell'ex Roma sulla scelta di Atwell -. Non c’è nessun problema per me e credo nella loro onestà. In passato ha preso una decisione che ha influenzato la storia della Roma, di un allenatore e dei tifosi. Non lo dimenticherò, ma credo nella loro onestà“.