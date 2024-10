Europa League, Tottenham corsaro. Mertens non basta al Galatasaray

Europa League, la classifica

Tottenham corsaro, pari Galatasaray e Ajax

Vittoria in trasferta per il Tottenham, che con un gol in apertura di Sarr e uno in chiusura di Johnson passa sul campo del Ferencvaros. Occasione persa invece per il Galatasaray, che privo dell'infortunato Osimhen, va subito avanti con l'altro ex-napoletano Mertens a Riga, ma dopo aver raddoppiato, si fa rimontare dai lettoni. Rimonta subita anche dall'Ajax, raggiunto a Praga dallo Slavia.

Ferencvaros-Tottenham 1-2, tabellino e statistiche

Rfs-Galatasaray 2-2, tabellino e statistiche

Slavia Praga-Ajax 1-1, tabellino e statistiche

Real Sociedad ko, tris Olympiakos

Sorprendente ko per la Real Sociedad, sorpresa in casa dall'Anderlecht, che con Vazquez e Leoni ribalta il risultato dopo il gol-lampo di Marin. Tutto facile invece per l'Olympiakos, che ne rifila tre al Braga, con doppietta di El Kaabi e gol di Hezze. Negli altri match, l'Hoffenheim supera 2-0 la Dinamo Kiev, stesso risultato per il Midtjylland sul Maccabi Tel Aviv. Colpo esterno del Malmo, infine, sul campo del Qarabag.

Real Sociedad-Anderlecht 1-2, tabellino e statistiche

Olympiakos-Braga 3-0, tabellino e statistiche

I match delle 21

Oltre ad Elfsborg-Roma, alle 21 si giocheranno altre otto partite: Athletic-Alkmaar, Besiktas-Eintracht, Porto-Manchester United, Paok-Steaua, Plzen-Ludogorets, Rangers-Lione, Union Saint Gillouse-Bodo e Twente-Fenerbahce.