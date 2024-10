Roma, il commento di Juric: "Bella partita, passi avanti impressionanti". Rivivi la diretta

Sconfitta in Svezia per la Roma , battuta dall' Elsfborg con il finale di 1-0 nella seconda giornata di Europa League . A decidere il match il gol su calcio di rigore di Baidoo al 44'. Tutte le dichiarazioni di Ivan Juric al termine del match alla Boras Arena. Rivivi la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

Europa League, la classifica dopo la seconda giornata: un punto per la Roma.

Europa League, risultati e calendario.

Juric, battibecco in diretta

Juric, battibecco in diretta dopo la domanda dell'inviato: "Non ho visto niente di quello che dici tu".

Roma, fischi dei tifosi: la reazione dei giocatori

Roma, fischi dei tifosi dopo il ko con l'Elfsborg: la reazione dei giocatori in campo.

Juric sul campo sintetico

Juric: "Il campo sintetico? Non vogliamo scuse".

Juric sull'Elfsborg

Juric: "Sapevo che loro erano aggressivi e che sarebbero stati aggressivi in contropiede, ma già devo analizzare i miei non ho tempo di analizzare gli altri".

Juric: "Soulé non si nasconde"

Juric: "Soulé non si nasconde, chiede la palla, in questo momento non è determinante come lui vorrebbe, diamogli tempo, cerchiamo di farlo crescere altrimenti non va bene. Mi piacciono tante cose di lui, come il fatto che non si nasconde".

Juric in conferenza stampa: "Non sono affatto deluso"

Juric in conferenza stampa: "Non sono affatto deluso, siamo delusi dal risultato. Negli ultimi metri abbiamo messo qualità, ma non è stata sufficiente. Analizzando con grande lucidità, qualcosa ci è mancato in attacco ma le cose positive sono state tante".

Juric: "Soulé? Non sente la pressione"

Juric: "Soulé? Si dà da fare, ha qualità, è al secondo anno in Serie A. In questo momento magari non riesce a esprimere tutto il talento che ha, ma è in continuo contatto con la palla e non si nasconde. Con il tempo crescerà. Non sente la pressione, ma ha fatto un anno a Frosinone e adesso è alla Roma. Bisogna essere sereni, tranquilli, calmi e farlo crescere sia fisicamente sia nelle posizioni in campo. Bisogna lavorare ma sono molto fiducioso su Soulé".

Juric: "Risultato negativo, ma non butto via tutto"

Juric: "Con l'ingresso di Dovbyk siamo riusciti ad alzare il nostro raggio d'azione. Abbiamo avuto l'occasione della traversa con Pellegrini. Ci sono cose da migliorare negli ultimi metri e dobbiamo limitare le ripartenze. Il risultato è negativo, ma non voglio buttare tutto. La rosa? Si vedrà in futuro. Ora dobbiamo concentrarci sul Monza. Abbiamo fatto passi in avanti impressionanto oggi sul livello del gioco".

Juric: "Non ho visto confusione, fatte tante cose positive"

Juric a Sky: "La squadra ha fatto tante cose positive, ha mosso bene la palla. C'è da migliorare sulle ripartenze. Abbiamo preso gol su un rigore così. Ho visto tante occasioni, tanto gioco, abbiamo tirato tantissimo. A volte le partite vanno così. Non ho visto confusione e non ho visto una prestazione negativa. Nella copertura delle preventive non siamo abbastanza aggressivi. A lunghi tratti abbiamo fatto benissimo creando occasioni".

Europa League, la classifica dopo la seconda giornata: un punto per la Roma.

Tifosi infuriati: "Tifiamo solo la maglia"

La sconfitta della Roma ha scatenato la rabbia dei tifosi giallorossi al seguito della squadra in Svezia. "Tifiamo solo la maglia", hanno cantato i supporter. La squadra si è avvicinata al settore ospiti ma poi è tornata indietro e i giocatori hanno fatto rientro negli spogliatoi.

Europa League, risultati e calendario.

Boras Arena - Boras (Svezia)