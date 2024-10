Lazio, ufficiale la squalifica di Noslin: le gare che salterà in Europa League

ROMA - Dopo lo sfortunato ko allo Stadium contro la Juve la Lazio è pronta a rituffarsi nell'Europa League, dove viaggia a punteggio pieno con due vittorie su due e giovedì (24 ottobre) andrà a caccia del tris in Olanda sul campo del Twente . Nel frattempo però non arrivano buone notizie dall'Uefa, che ha emesso il suo verdetto sulla squalifica di Tijani Noslin .

Lazio, tre turni di stop per Noslin in Europa League

Ufficiale lo stop di tre turni in Europa League per l'attaccante olandese, espulso a pochi minuti dal suo ingresso nella partita contro la Dinamo Kiev per una gomitata rifilata a un avversario nel match d'esordio della squadra biancoceleste. Noslin, quindi, dopo aver già saltato la sfida contro il Nizza, rimarrà fuori anche nella trasferta sul campo del Twente e nel match casalingo contro il Porto per tornare a disposizione di Baroni a partire dalla partita contro i bulgari del Ludogorets, in programma il prossimo 28 novembre.