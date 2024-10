Europa League, scelti gli arbitri per Roma e Lazio: precedenti sfavorevoli

Mercoledì 23 ottobre ripartirà l' Europa League con la terza giornata della fase di campionato . Giovedì scenderanno in campo Roma e Lazio , che se la vedranno rispettivamente contro la Dinamo Kiev (in casa) e il Twente (in trasferta). Per le gare in questione sono stati resi noti gli arbitri: l'olandese Gozubuyuk dirigerà la squadra di Juric , mentre il montenegrino Dabanovic quella di Baroni .

I precedenti sfavorevoli per Roma e Lazio

Per entrambe le squadre la designazione non fa riaffiorare buoni ricordi. Infatti, i precedenti non sono certamente positivi per le due romane. Gozubuyunk , infatti, ha già diretto la Roma in Conference League, il 7 aprile 2023, nella sconfitta nell'andata dei quarti di finale contro il Bodo-Glimt (2-1).

Della stessa stagione l'unico precedente di Dabanovic con la Lazio, nella partita di Europa League che i biancocelesti persero malamente in Danimarca contro il Midtjylland (5-1) il 27 ottobre 2022.

Roma-Dinamo Kiev, Twente-Lazio: le squadre aribtrali complete

Per la partita Roma-Dinamo Kiev, in programma giovedì 24 ottobre alle 18:45, oltre a Serdar Gozubuyunk, la squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Erwin Zeinstra e Johan Balder. Il quarto uomo Sander van der Eijk, mentre al var ci sarà Dennis Higler, coadiuvato da Erwin Blank.

Mentre, per quanto riguarda Twente-Lazio, che andrà in scena alle 21, oltre a Dabanovic, ci saranno come assistenti i montenegrini Vladan Todorovic e Sr?an Jovanovic. Quarto uomo il serbo Milos Milanovic, mentre la squadra var sarà inglese, con David Coote, coadiuvato da Stuart Attwell.