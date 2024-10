Roma, vai Hummels: finalmente è scoccata la tua ora

Roma, i cambiamenti di Juirc

Molto dipenderà dall’atteggiamento della Roma, insomma. E dal tipo di formazione che utilizzerà Juric. Qualche novità rispetto alla partita contro l’Inter è inevitabile, anche pensando al successivo esame di Firenze. Una sembra obbligata: Dybala, stremato, ieri non si è allenato e quindi andrà al massimo in panchina. Meglio gestirlo per non perderlo di nuovo, questo è il senso, anche se la sua assenza peserà sulla fluidità del gioco. In difesa l’ingresso di Hummels, quasi due mesi dopo l’arrivo a Trigoria, potrebbe causare il ritorno di Angeliño sulla fascia sinistra, oppure suggerire una serata di riposo per Mancini o N’Dicka. Altri cambiamenti radicali sono previsti a centrocampo, con Pisilli in rampa di lancio e forse anche Le Fée, che nella Roma ha giocato titolare solo la prima partita a Cagliari. Resterebbero fuori Cristante e Koné, che magari sarebbero ripescati domenica contro la Fiorentina. Nel tridente offensivo invece sono da valutare le eventuali conferme di Dovbyk, ucraino contro gli ucraini, e Pellegrini. Sono pronti a sostituirli eventualmente Shomurodov e Baldanzi.

Nuova chance per Soulé

In definitiva Juric medita di concedere una nuova possibilità a Mati Soulé, ormai sfruttato da vice Dybala. Contro l’Inter è sembrato più vivace del solito, nei pochi minuti che ha avuto a disposizione. E in una partita teoricamente più semplice, alla sua portata, potrebbe sbloccarsi psicologicamente. Soulé è un investimento enorme per la Roma, non può essere accantonato o dimenticato, ed è pronto a dimostrare finalmente le qualità che lo avevano messo in luce alla Juventus e soprattutto al Frosinone. Non saranno convocati ovviamente i calciatori indisponibili: Saelemekers è entrato nell’ultima fase di riabilitazione e potrebbe recuperare dopo la sosta di novembre, El Shaarawy sta guarendo dalla lesione muscolare riportata a Monza mentre lo svedese Dahl è stato escluso dalla lista Uefa per motivi di spazio.