Juric diretta prima di Roma-Dinamo Kiev: segui la conferenza di oggi LIVE

Archiviata la sconfitta casalinga con l' Inter di Simone Inzaghi, la Roma è pronta a rituffarsi in Europa League per affrontare la Dinamo Kiev , in occasione della terza giornata della fase campionato di Europa League . Dopo il pari con l'Athletic Bilbao e il ko con l'Elfsborg, i giallorossi sono chiamati a centrare il primo successo nella competizione continentale. Oggi, a partire dalle ore 14.30, Ivan Juric presenterà il prossimo impegno europeo in conferenza stampa , in compagnia di Tommaso Baldanzi . Segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

14:51

Baldanzi: "Ruolo? Per me è uguale"

"Ruolo? In realtà è uguale. Mi trovo bene sia a destra sia a sinistra sinceramente".

14:49

Juric: "L'obiettivo è la Champions League"

"Serie A ed Europa? Per me tutto è importante. Come idea la società ha la visione di andare in Champions. Non sottovalutiamo niente. Domani per esempio Baldanzi gioca e lui non è un cambio. È chiaro però che il primo obiettivo è la Champions League".

14:47

Juric: "Attacarsi alle scuse è da deboli"

"Mi sento in discussione? A me non manca proprio niente. Per me la situazione è perfetta, condividiamo tutto con il direttore, sento la sua fiducia perché segue tutti gli allenamenti. Posso attaccarmi alle scuse, ma è da deboli. Noi dobbiamo arrivare alla partita e mangiarli, questo è il discorso. Qui c’è organizzazione e centro sportivo top, bisogna vincere. Io non ho mai preso in vita mia un gol come quello che abbiamo preso a Monza. Da domani voglio un’altra cattiveria in campo".

14:45

Baldanzi: "Soulé può fare benissimo"

"Soulé? Se arrivi da una squadra di bassa classifica ti serve un periodo di adattamento. Le qualità le ha, è un giocatore fortissimo, si sta inserendo nel gruppo e può fare benissimo".

14:44

Juric: "Abbiamo bisogno di Hummels"

"Le Fee e Hummels titolari? Ancora devo decidere, non posso dirti di preciso. Di Hummels abbiamo bisogno e voglio vederlo nelle partite, dobbiamo decidere quando è il momento giusto. Ci sto pensando seriamente".

14:42

Juric: "Angelino braccetto? Come quinto preferisco uno che dribbla"

"Hermoso è in condizione ed è un grandissimo professionista. Mi piace molto come braccetto e faccio una scelta tra lui e Angelino perché nella mia visione di quinto preferisco uno che dribbla. E' una scelta tecnica"

14:39

Juric: "La mia squadra deve dimostrare di che pasta è fatta"

"Penso che la squadra ha fatto tante cose belle anche l'altro giorno, così come a Monza. Con l'Elfsborg abbiamo avuto tante occasioni, con l'Athletic abbiamo preso un gol a 5' dalla fine dopo una grande partite. Io sono felice, vedo la crescita dei giocatori, vedo Baldanzi che va come un treno. Non siamo quello che deve essere Roma in questo momento, ovvero vincere le partite. Non voglio scuse, c'è da reagire con carattere. La mia squadra deve dimostrare di che pasta è fatta".

14:35

Juric: "Non abbiamo una mentalità vincente"

"Manca cattiveria? A metà, con tutta sincerità anche nella ultima partita abbiamo visto la volontà, ma in questo momento non abbiamo mentalità vincente. Nelle ultime 17 ne abbiamo vinto 3, una con Daniele e due con me. Vuol dire che la mentalità non è da Roma, ma nemmeno da squadra inferiore. Vedo prestazioni positive, però alla fine sbagli tanto e commetti errori che ti portano a perdere. Qui abbiamo tutto per lavorare bene, bisogna cambiare registro sulla mentalità. Serve migliorare questa situazione".

14:35

Baldanzi: "Sto bene fisicamente e mentalmente"

Baldanzi in conferenza: "Mi sento bene. Sono riuscito a fare tutta la preparazione. Sto bene sia fisicamente che mentalmente. Ci teniamo fare bene e a fare i primi 3 punti in Europa".

14:32

Juric: "Ci sarà un po' di turnover"

Juric in conferenza: "Non ho ancora deciso. Mancini non ha finito l’allenamento per la febbre. Qualche cambio ci sarà. Non ci sarà turnover massiccio, ma un po’ sì".

14:24

Baldanzi: "Dobbiamo credere nelle idee di Juric"

Baldanzi a Sky Sport: "Parole Spalletti? Sono parole che fanno piacere, significa che sto lavorando bene, spero di convincerlo un giorno. Io e Pisilli siamo molti amici, sono contento che abbia esordito in Nazionale. Abbiamo perso punti in Svezia, potevamo sicuramente far meglio. Domani ci servono i 3 punti per la nostra Europa. Ogni allenatore ha le sue idee e concetti, il gioco di Juric è più aggressivo, dobbiamo credere nelle idee del mister. Come prestazioni stiamo facendo bene, dobbiamo fare punti. Cali di attenzione? Ci stiamo allenando sempre forte per riuscire a mantenere il focus per 90. Domenica abbiamo fatto una grande partita con la squadra più forte in Serie A, poi abbiamo perso per degli episodi".

14:20

Il calendario dell'Europa League

Tutte le partita dell'Europa League: vedi qui

14:05

La classifica dell'Europa League

La classifica dell'Europa League dopo due giornate: vedi qui

13:50

Roma, i Friedkin investono ancora nel calcio: "Dallas, lo stadio sarà all'avanguardia"

Il nuovo progetto è stato annunciato sui social ufficiali del gruppo: "I miglioramenti del Toyota Stadium includeranno un'iconica struttura del tetto". Leggi i dettagli

13:35

Roma, l'Olimpico non fa più soldout

I tifosi giallorossi "in protesta silenziosa" vanno meno allo stadio: i dettagli

13:20

Roma, vai Hummels: finalmente è scoccata la tua ora

Il difensore tedesco dovrebbe debuttare contro la Dinamo Kievi in Europa League: tutti i dettagli

13:05

Tra poco la conferenza di Juric

La conferenza dell'allenatore giallorosso è in programma alle 14:30.

Trigoria, centro sportivo Fulvio Bernardini - Roma