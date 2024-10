"Lazio come il Manchester United": la frase di Oosting del Twente gasa i tifosi

Joseph Oosting, tecnico del Twente, ha messo in guardia i suoi e speso in conferenza stampa parole al miele per la Lazio, prossima avversaria in Europa League. "Giocare contro un top club è un'altra grande sfida per noi. La Lazio è un club della categoria di Manchester United e Fenerbahce". Nessun dubbio, per Oosting i biancocelesti spaventano come la corazzata inglese o come la formazione allenata da Mourinho, squadre che il Twente ha affrontato nei primi due turni di Europa League raccogliendo due pareggi per 1-1.