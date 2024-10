Roma, l'Elfsborg non è imbattibile: il Galatasaray gliene fa 4

La terza giornata della fase campionato di Europa League si è aperta oggi con la sfida Galatasaray-Elfsborg e il confronto tra Braga e Bodo/Glimt . Vittorie pirotecnica della formazione turca, trascinata dal trio Icardi-Osimhen-Mertens , mentre in Portogallo arriva il successo in extremis dei norvegesi. Gol storico di Nielsen.

Il Galatasaray travolge l'Elfsborg, aumentano i rimpianti della Roma

Dopo una fase di studio, il Galatasaray fa valere la differenza tecnica tra le due squadre, passando in vantaggio con Mauro Icardi, bravo a ribadire in rete la respinta del palo, colpito in prima battuta da Dries Mertens. La difesa dell'Elfsborg manifesta lacune evidenti e i padroni di casa ne approfittano, schiacciando gli svedesi nella loro area di rigore: al 39', sugli sviluppi di una palla inattiva, Gabriel Sara pesca Bardakci nel cuore dei 16 metri avversari. Il difensore giallorosso stacca più in alto di tutti e prende in pieno il palo alla sinistra di Pettersson, goffo nel seguire la traiettoria e sfortunato nel successivo rimpallo. La sfera sbatte sul legno e poi sul braccio dell'estremo difensore ospite, terminando la sua corsa in fondo al sacco. All'alba dell'intervallo c'è tempo anche per il tris del Galatasaray, che va a segno con il diagonale mancino di Yilmaz, finalizzando un altro assist di Gabriel Sara.

Nella ripresa, cambia marcia l'Elfsborg, che prima accorcia le distanze con Hult e poi realizza il momentaneo 3-2 con Baidoo, su calcio di rigore. Quinta marcatura in questa edizione dell'Europa League per l'attaccante degli svedesi. Dopo un paio di errori clamorosi di Osimhen e Icardi, a tu per tu con Pettersson, arriva il poker dei turchi con Akgun, assoluto protagonista sulla sua corsia di competenza. Nel finale, il gol di Larsson rende solo meno pesante il passivo: finisce 4-3 per l'undici di Istanbul, che vola a quota 7 nonostante la rete annullata nel recupero all'ex Chelsea Batshuayi.

Braga-Bodo/Glimt 1-2: la decide Nielsen allo scadere

Botta e risposta nella ripresa tra Braga e Bodo/Glimt, dopo un primo tempo soporifero. A spuntarla, alla fine, sono i norvegesi, che piegano i portoghesi grazie al meraviglioso gol di tacco di Nielsen, il più lesto di tutti sull'ultimo calcio d'angolo della partita. Niakate croce e delizia dei padroni di casa, con un gol e un'espulsione che ha inevitabilmente condizionato la partita. Di Evjen la rete che ha aperto le marcature. Bodo a quota 7 nella classifica generale.