Tifosi dell'Ajax a Baku: il bellissimo gesto del club prima del Qarabag

Più di 4.300 chilometri dividono Amsterdam da Baku . Due capitali tanto lontane quanto vicine, mai come nella giornata di oggi. In Azerbaigian , infatti, si gioca Qarabag-Ajax , sfida valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League . Alla vigilia, non è passato inosservato il bel gesto del club olandese , che ha deciso di aprire la rifinitura ai tifosi giunti a Baku per sostenere i lancieri, in segno di riconoscenza.

Ajax, allenamento a porte aperte per i tifosi arrivati a Baku

450 tifosi dell'Ajax in trasferta, in Azerbaigian, di giovedì. Un atto d'amore dei sostenitori olandesi, sempre vicini alle gesta dei lancieri, anche in un momento storico particolare. "Volevamo restituire loro qualcosa - ha detto l'ex collaboratore di De Zerbi Francesco Farioli, oggi allenatore dell'Ajax -. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso all'ultimo minuto di aprire la sessione di allenamento per loro. Prendere 3 giorni di ferie dal lavoro, sottrarre del tempo alla famiglia e spendere molti soldi per essere qui, è un grande gesto e un grande sforzo che i nostri tifosi stanno facendo per noi. Oggi è stato bello avere alcuni di loro con noi - ha aggiunto il manager italiano - e scambiare con loro qualche parola dopo la seduta di allenamento".