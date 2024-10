Hummels ancora in panchina, ma la reazione dell'Olimpico è incredibile

Ivan Juric ha escluso, ancora una volta, Hummels dai titolari. Evidentemente non lo vede ancora pronto, preferendogli contro la Dinamo Kiev N'Dicka (capitano), Hermoso e Angelino. Lui si riscalda con i compagni poi lascia il campo per ultimo. A quel punto succede qualcosa di inatteso: l'Olimpico riserva al tedesco un lungo e sincero applauso. E a lui scappa più di un sorriso. Non solo: anche al momento della lettura delle formazioni per lui arrivano applausi. Fischi invece per Zalewski, Cristante, Pellegrini e Juric.