Mourinho furioso in Fenerbahce-Manchester United: chiede un rigore e viene espulso!

José Mourinho affronta il Manchester United da ex, ma il nuovo incontro non è stato dei migliori. L'arbitro della partita tra il suo Fenerbahce e i Red Devils Clement Turpin ha espulso l'allenatore per proteste .

Mourinho espulso: le forti proteste dopo il mancato rigore

Il portoghese ex Roma ha fortemente protestato per un presunto mancato rigore in favore della sua squadra, pochi minuti dopo il gol del pareggio segnato da En-Nesyri (nel primo tempo Eriksen aveva sbloccato il match). Mourinho è diventato una furia contro la decisione dell'arbitro di non punire lo United dopo il pestone in area di Ugarte ai danni di Osayi-Samuel. Turpin non ha gradito questo comportamento e ha dato un rosso diretto a Mourinho. L'allenatore è andato dunque su una tribuna dietro la panchina del Fenerbahce per continuare a dare indicazioni ai suoi giocatori.