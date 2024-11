Europa League: gli arbitri di Roma e Lazio contro Union Saint-Gilloise e Porto

La UEFA ha reso ufficialmente note le designazioni arbitrali delle sfide valide per la quarta giornata della fase campionato di Europa League . In campo anche la Roma di Ivan Juric e la Lazio di Marco Baroni, rispettivamente contro l' Union Saint-Gilloise e il Porto .

Europa League: gli arbitri di Union Saint-Gilloise-Roma e Lazio-Porto

Sarà il francese Jerome Brisard a dirigere Union Saint-Gilloise-Roma, giovedì alle ore 18.45. Un solo precedente con i giallorossi, risalente proprio alla passata edizione della competizione continentale, quando i giallorossi rifilarono un secco 3-0 allo Sheriff Tiraspol allo stadio Olimpico, il 14 dicembre 2023. Si trattava dell'ultima partita della fase a gironi del torneo. Primo incrocio, invece, con la formazione belga.

Lazio-Porto, in scena giovedì alle ore 21, è stata affidata al bulgaro Georgi Kabakov, professionista dal 2007 e arbitro FIFA dal 2013. Un fischietto esperto per una sfida che ha il sapore di Champions League. Il classe '86, originario di Plovdiv, può vantare 15 partite in Champions e 29 in Europa League. Nessun precedente né con i biancocelesti né con i lusitani.