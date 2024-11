Union SG-Roma, N'Dicka e Hermoso non convocati: Hummels verso un posto da titolare

Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Europa League contro l'Union Saint-Gilloise, valida per la quarta giornata di Europa League. Nella lista del tecnico della Roma sono assenti N'Dicka, che ha saltato la rifinitura perima della partenza per il Belgio, ed Hermoso. Una situazione che potrebbe favorire Hummels, pronto a partire titolare nella trasferta europea.