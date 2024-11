Mancini e l'elogio a Hummels escluso da Juric: la frase fa discutere

BRUXELLES (BELGIO) - "Non ci manca la voglia di giocare. Siamo professionisti cerchiamo di mettere in campo tutto quello che ci chiede il mister. I risultati fanno tanto. Veniamo da una sconfitta a Verona, oggi è arrivato un pareggio. È normale essere delusi, ma non bisogna abbatterci e cercare alibi. Quello che facciamo non sta bastando. Non molliamo e cerchiamo di portare a casa i punti, che sono la cosa più importante". Così Gianluca Mancini commenta ai microfoni di Sky Sport il deludente 1-1 della Roma sul campo dell' Union Saint-Gilloise in Europa League . Il gol del difensore aveva portato in vantaggio la squadra di Juric poi raggiunta nel finale da Mac Allister .

Roma, Mancini: "Se Friedkin mi chiamasse nel suo ufficio..."

"Se Dan Friedkin mi chiamasse nel suo ufficio per chiedere spiegazioni sul momento della Roma? Sono pagato per fare il calciatore, cerco di farlo al massimo cercando di imepgnarmi al meglio", sottolinea Mancini. "Il presidente fa le sue scelte. Le questioni societarie non spettano a me. Quando ci è stato chiesto qualcosa abbiamo dato il nostro parere, ma solo perché ci è stato chiesto. In questo spogliatoio ci sono tantissimi grandi giocatori e uomini. Sto più con i miei compagni che con la mia famiglia. Per me sono tutti leader. A volte - spiega il difensore giallorosso - posso essere un po’ giù io in questo momento e vengo tirato su dai miei compagni. E viceversa. Questo è un momento molto triste, ma non c’è da toccare il gruppo perché sta facendo il massimo che, purtroppo, non sta bastando".

Roma, Mancini: "Hummels? Per me è un professore"

Inevitabile un commento di Mancini sulla vicenda Hummels, ancora relegato in panchina da Juric: "Ovviamente le scelte non le fai tu ma come state vedendo Hummels? Come si sta inserendo nel gruppo? Siete stupiti anche voi che non stia trovando spazio? Per me è un professore già per come si presenta. è un campione nel gruppo. Si è inserito molto bene, è un leader ci tira su. Poi per le scelte tecniche ci sono gli allenatori mi limito a guardare non posso rispondere".