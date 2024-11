Europa League: Osimhen stende il Tottenham, manita dell'Ajax, United ok

Va in archivio la quarta giornata della fase campionato di Europa League. Non solo il pari della Roma a Bruxelles con l'Union Saint-Gilloise e la vittoria all'ultimo respiro della Lazio all'Olimpico contro il Porto. Da segnalare i successi dell'Ajax (5-0 al Maccabi Tel Aviv) e del Galatasaray: doppietta di Osimhen, 3-2, Tottenham al tappeto. Completano il quadro delle prime otto in classifica, con la Lazio capolista in solitaria, l'Ajax e il Gala, l'Anderlecht (1-1 sul campo della Steaua Bucarest, ottava), il Francoforte (1-0 allo Slavia Praga), l'Athletic Club (2-1 in casa del Ludogerets) e lo stesso Tottenham.