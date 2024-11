Europa e Conference League, gli arbitri delle italiane per la prossima giornata

Questo giovedì, Roma e Lazio saranno impegnate nella quinta giornata di questa Europa League rispettivamente contro Tottenham (18:45) e Ludogorets (21:00), mentre la Fiorentina disputerà il terzo turno del girone unico di Concerence League al Franchi contro il Paphos (21:00). Il match dei giallorossi al Tottenham Hotspur Stadium sarà diretto dal fischietto svedese Glenn Nyberg, che ha già incontrato i giallorossi nel 2021 in occasione della gara di Conference tra la Roma di Mou e il Cska Sofia (5-1). I biancocelesti, da primi in classifica, ospiteranno alo Stadio Olimpico di Roma un Ludogortes che finora ha accumulato un solo punto e il loro match sarà arbitrato dal croato Duje Strukan. Per lui, nessun incrocio con i capitolini e uno con i bulgari che vinsero in quell'occasione. Passando alla Conference League, la Viola se la vedra con i ciprioti del Paphos in casa, dopo la battuta d'arresto contro l'Apoel Fc, in una partità che sarà arbitrata dallo svedese Espen Eskas.