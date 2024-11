Tottenham, Postecoglou prima della Roma: "Ranieri incredibile. E su Vicario..."

E ancora parlando di Ranieri: "Sono sicuro che ci siano modi più piacevoli di vivere la sua vita ora, ma lui ce l'ha ancora dentro. Non l'ho mai incontrato prima, si è sempre mostrato come un gentiluomo e non vedo l'ora di salutarlo - ha sottolineato il tecnico australiano degli 'Spurs' nella conferenza stampa della vigilia -. È sempre bello incontrare persone che hanno avuto un impatto enorme sul calcio. Lui dimostra semplicemente che quel 'tarlo' che hai come allenatore, di stare lì essere sulla linea laterale, non ti abbandona".

Postecoglou sull'infortunio di Vicario

Queste invece le parole di Postecoglou sul portiere azzurro Guglielmo Vicario, fermato da una frattura alla caviglia rimediata al 30' del match di campionato vinto per 4-0 contro il Manchester City (di cui si è reso conto solo dopo la partita) e out contro la Roma: "È duro come l'acciaio, duro come pochi. Il fatto che abbia giocato a quel livello per 60 minuti con una caviglia fratturata è stato davvero eccezionale. È un duro colpo, per lui che stava disputando una stagione eccezionale e anche per noi, perché stava davvero crescendo come leader all'interno del gruppo, ci vorranno mesi per il suo recupero ma affronteremo anche questa situazione".