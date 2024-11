Ranieri e Hummels diretta conferenza Tottenham-Roma: le parole di oggi LIVE

Dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli , la Roma ritrova l’Europa League e non sarà un match semplice: affronterà una sfida difficilissima sul campo del Tottenham. Il tecnico Ranieri presenta l'impegno insieme con il difensore Hummels, sul banco degli imputati per il ko contro la squadra di Conte. Segui qui tutti gli aggiornamenti.

20:35

Finita la conferenza stampa di Hummels

Ora tocca a Ranieri rispondere alle domande.

20:33

Ranieri a Sky Sport: "Giochiamo senza paura"

"Sicuramente tornare a giocare in Inghilterra è sempre qualcosa di speciale. Affrontiamo una signorissima squadra e sappiamo quello che ci aspetta. Senza paura giocheremo la nostra partita e speriamo di fare meglio rispetto a Napoli. Non sto cercando di lavorare sull'aspetto tattico ma sotto quello mentale. Dobbiamo tirar fuori il bambino che hanno dentro loro: i periodi difficili ci sono dentro ogni uomo, i ragazzi devono imparare a cadere e rialzare. Tutti sanno che io sono sempre stato tifoso della Roma però quando mi hanno richiamato sono tornato senza paura. Ho un impegno gravoso ma tutta la mia carriera è stata caratterizzata da momenti difficili. Non bisogna mai mollare. Diliding dilidong? Non basta la campanella, qui servirà la campana di San Pietro... La prestazione dipende dalla squadra, il risultato no. Io ho chiesto ai ragazzi di dare tutto loro stessi e poi vedremo quello che sarà il risultato finale. Affronteremo una squadra che ha rifilato quattro gol a tante squadre, incluso il City. Sarà tosta ma noi ce la giocheremo".

20:32

Hummels: “Diverse volte vicino alla Premier”

“Sono stato vicino diverse volte alla Premier. Non è mai andato in porto, ma questa non è la sede giusta per parlare. Almeno quattro volte ci sono andato vicino comunque”.

20:31

Hummels: “Domani ci metteranno sotto pressione”

“Evoluzione notevole quella del Tottenham, ha idee chiare, pressa alto, ha grandi giocatori. Domani ci metteranno sotto pressione, sarà a noi non farci impressionar e reggere anche l’urto dello stadio”.

20:28

Hummels: “Non sono pentito di aver scelto la Roma”

“Quando sono arrivato dovevo trovare la condizione migliore. Ho rispettato poi le decisioni del mister. Ora arriveranno più occasioni per giocare, devo ripagare la fiducia di tutti. Quello che conta è invertire questa tendenza, non solo per me ma per la squadra. Non mi sono pentito di essere venuto qui”.

20:26

Hummels: “Le cose miglioreranno”

“La squadra si sta impegnando tanto in allenamento. In carriera mi è capitato di vivere periodi complicati. In questi casi non puoi fare altro che lavorare duro. Segneremo più gol, abbiamo giocatori offensivi molto bravi, dobbiamo metterli nelle condizioni di brillare”.

20:23

Inizia Hummels

Comincia Hummels: “Una partita molto importante, per cercare di piazzarci per le prime 8 è l’ultima spiaggia. Sono punti pesanti per qualificarci. Con Ranieri giochiamo più come reparto in difesa rispetto a uomo contro uomo”.

20:21

Comincia la conferenza

Ranieri e Hummels pronti in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

19:54

Tra poco l’inizio della conferenza

Ancora pochi minuti e Ranieri e Hummels si presenteranno davanti ai microfoni per la conferenza stampa prima di Tottenham-Roma.

19:45

19:31

19:15

I convocati

Dybala e Saelemaekers presenti. Il belga torna tra i convocati dei giallorossi per la sfida di Europa League dopo l'infortunio alla caviglia di inizio settembre. Leggi qui l'approfondimento.

19:00

L'orario della conferenza stampa

La conferenza stampa di Ranieri e Hummels inizierà, salvo ritardi dell'ultimo momento, alle ore 20.

