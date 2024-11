Lazio-Ludogorets diretta Europa League: segui la partita di oggi LIVE

ROMA - La Lazio ospita il Ludogorets per la quinta giornata di Europa League . I biancocelesti, ancora a punteggio pieno dopo quattro partite, dovranno difendere la testa della classifica unica contro una delle peggiori squadre della competizione. Il Ludogorets parte infatti dalla trentaquattresima posizione con un solo punto fatto fin qui. Segui la partita in diretta.

18:25

Baroni a Sky: "Non ho aiutato Noslin, oggi torna nel suo ruolo"

"Su Noslin mi sono preso un po’ di responsabilità, l’ho detto già in conferenza stampa, è un ragazzo giovane che è arrivato in una piazza importante. Io non l’ho aiutato facendogli cambiare tanti ruoli ma lui è bravo, ha tanta energia. Oggi lo riporto in quello che forse interpreta meglio, ma la squadra deve aiutarlo. La squalifica di tre giornate non l’ha aiutato però è un giocatore forte e uno che arriva sicuro".

18:20

Baroni a Sky: "Non dobbiamo sbagliare l'approccio mentale"

"Pedro è un grande atleta e professionista. Gioca perché lui si allena giocando, quando l’ho definito leader emotivo, mi riferisco a quella emotività che lui porta sul campo con il lavoro. Oggi con Vecino e Guendouzi ho cercato garanzie, perché ci aspetta una partita da non sbagliare dal punto di vista mentale, sono anche un po’ curioso. Spero di poter fare qualche cambio in alcuni ruoli dove c’è più usura. Alla squadra chiedo un salto di spessore dal punto di vista mentale. Non dobbiamo sbagliare l’atteggiamento, quello non deve mai mancare, altrimenti sarebbe un problema".

18:15

Lazio-Ludogorets, i precedenti

In passato la Lazio ha affrontato in due occasioni il Ludogorets in occasione della fase a eliminazione diretta nella stagione 2013/14. I biancocelesti vennero eliminati dalla competizione a causa della sconfitta per 1-0 all'Olimpico e del pareggio per 3-3 a Razgrad.

18:10

18:00

17:50

Lazio-Ludogorets: le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Patric, Gigot, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Noslin; Dia. All. Baroni

LUDOGORETS (4-3-1-2): Bonmann; Witry, Kurtulus, Almeida, Son; Duarte, Pedro Naressi, Gropper; Chochev; Marcus, Seco. All. Jovicevic

Stadio Olimpico, Roma