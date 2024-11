Lazio-Ludogorets: pareggio senza gol in Europa League. Rivivi la diretta

ROMA - La Lazio ha ospitato il Ludogorets per la quinta giornata di Europa League . Ai biancocelesti è bastato uno 0-0 per difendere il primo posto della classifica unica e strappare la matematica qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Le occasioni migliori la squadra di Baroni le ha avute nel secondo tempo con una traversa di Guendouzi e un rigore negato dopo un lungo check del Var.

LAZIO-LUDOGORETS: 0-0

22:55

22:40

22:25

Marusic e il rinnovo automatico: tutti i dettagli

Marusic e il rinnovo automatico: tutti i dettagli

22:10

Furia Fabiani prima di Ajax-Lazio: "Cose da terzo mondo, Lotito si è attivato"

Furia Fabiani prima di Ajax-Lazio: "Cose da terzo mondo, Lotito si è attivato"

21:55

Baroni sul rigore non fischiato in Lazio-Ludogorets: "Arbitro al monitor per non darlo"

Baroni sul rigore non fischiato in Lazio-Ludogorets: "Arbitro al monitor per non darlo"

21:50

Baroni: "Questa non era la partita di Noslin e Tchaouna"

"Nel secondo tempo ho spostato Noslin sull'esterno non perché avesse fatto male da punto, ma perché contro questo Ludogorerts non era la sua partita. Lo stesso discorso vale anche per Tchaouna, sulle fasce c'erano più spazi".

21:45

Baroni: "Dia e Vecino hanno chiesto il cambio"

Baroni ha parlato così delle condizioni di Dia e Vecino in conferenza stampa: "Boulaye mi ha chiesto il cambio dopo una brutta entrata. Spero si riprenda per domenica, ha perso una botta alla caviglia, una distorsione. Vecino ha avuto un problema muscolare".

21:40

Baroni: "Amareggiati e delusi, il pareggio ci fa male"

L'allenatore della Lazio ha risposto così alle domande sulla reazione della squadra: "Siamo amareggiati e delusi per questo pareggio arrivato al termine di una buona prestazione. Non è semplice giocare contro una squadra che rallenta il gioco ed è sempre molto bassa. Io ho chiesto ai ragazzi di uscire morti dal campo e lo hanno fatto, il risultato è una componente. Mi piace l'atteggiamento che hanno avuto dentro lo spogliatoio, eravano delusissimi. Il pareggio ci fa male ma va bene così".

21:35

Jovicevic: "Li abbiamo messi in difficolta. Sul rigore..."

L'allenatore del Ludogorets ha parlato del risultato del match e del mancato rigore in conferenza stampa: "L’idea iniziale è stata seguita durante tutta la partita. Siamo contenti di come abbiamo gestito la gara. Lazio ha fatto fatica a pressare e prendere la palla, questo è già un successo per noi. Li abbiamo messi in difficoltà. Rigore? Non ho ancora visto l'azione, quando la vedrò dirò la mia".

21:30

Baroni: "In Europa mi aspetto arbitri di un certo livello"

L'allenatore della Lazio ha parlato della partita a Lazio Style Channel: "Il mancato rigore si commenta da solo. Abbiamo condotto la partita e siamo usciti con sei ammoniti. Si è visto quale è stato l’indirizzo, l’arbitro non voleva cambiare idea e dispiace perché dovrebbero esserci direttori di gara di un certo livello in una competizione europea. Nel primo tempo siamo stati leziosi, nella ripresa ci abbiamo provato. Credo che i tifosi, meravigliosi anche oggi, hanno capito che la squadra ha fatto di tutto in campo”.

21:25

Guendouzi: "Hanno giocato in undici dietro la palla"

Guendouzi, protagonista nel finale con una traversa colpita, ha offerto la sua lettura della partita ai microfoni di Sky Sport: "Volevamo vincere la partita, ma quando giochi contro undici dietro la palla è molto difficile. Abbiamo provato a muoverli, abbiamo avuto tante occasioni per segnare ma anche un po' di sfortuna. Abbiamo giocato bene facendo vedere cose buone, dobbiamo continuare così. Ci è mancato qualcosa per fare gol, stasera è andata così, ma siamo in un buon momento e dobbiamo continuare a lavorare in questo modo".

21:20

Baroni sul rigore: "L'arbitro è andato al Var per non darlo"

Intervistato da Sky Sport, il tecnico biancoceleste ha parlato della partita tra Lazio e Ludogorets: "Il primo tempo abbiamo buttato via qualcosa nella circolazione. Abbiamo fatot un ottimo secondo tempo, cercando con determinazione il gol. Sono partite da sbloccare, altrimenti poi subentra il nervosismo. Il rigore? L'arbitro scuoteva la testa dalla prima immagine, è andato al Var per non darlo e non ha cambiato idea. Non dobbiamo lamentarci, meglio pensare al campo. Abbiamo tante partite ravvicinate e prepararle non è semplice. In match come questi serve la giocata importante".

21:15

Rovella: "Difficile portarsi in vantaggio ma bravi a non subire gol"

Il centrocampista della Lazio ha commentato la partita ai microfoni di Lazio Style Channel: "Il contatto su Isaksen dal campo sembrava rigore ma oltre quello dovevamo essere più lucidi. Quando una squadra si chiude in area di rigore è difficile portarsi in vantaggio. Quando non riesci a fare gol è importante anche non prenderlo. Siamo stati bravi almeno in questo. Questa partita ci dà ancora più carica per la sfida col Parma”.

21:08

Isaksen commenta il rigore: "Secondo me era fallo"

Il protagonista dell'evento più discusso del match ha parlato così di quanto avvenuto nell'area del Ludogorets: "Il rigore? Ho sentito un colpo allo stomaco e poi sui piedi. Secondo me era rigore, quando l'arbitro è andato a rivederla al Var ho pensato lo assegnesse, mi ha sorpreso. Quando ci ho parlato mi ha detto che era un contatto troppo leggero. Non mi era mai successo di vedere un arbitro che va a controllare un rigore e poi non lo fischia, ma è andata così".

21:00

Lazio-Ludogorets, il tabellino

Lazio-Ludogorets, il tabellino

20:55

20:50

20:43

Lazio-Ludogorets le immagini del rigore negato ai biancocelesti

Lazio-Ludogorets le immagini del rigore negato ai biancocelesti

20:39

Finisce così

Con un minuto di ritardo l'arbitro fischia la fine della partita. Nessun gol all'Olimpico tra Lazio e Ludogorets.

20:33

90+1' - Castellanos la manda fuori di poco

L'attaccante della Lazio prende palla nella trequarti avversaria e cerca subito la porta con un destro dalla traiettoria velenosa che si spegne sul fondo di un soffio.

20:32

90+1' - Inizia il recupero

Il quarto uomo segnala che si giocherà ancora per cinque minuti.

20:31

89' - Cambio nel Ludogorets

Un'altra novità nella formazione del Ludogorets, Chochev fa spazio a Piotrowski.

20:28

86' - Traversa di Guendouzi

Lazio a un passo dal vantaggio con Guendouzi che ha calciato con forza dal limite dell'area mandando il pallone contro la traversa.

20:25

84' - Ammonizione anche per Isaksen

Ottima fuga palla al piede di Duah che semina Rovella e Gigot obbligando Isaksen al fallo. Il danese viene ammonito.

20:24

82' - Doppio cambio nel Ludogorets

Lasciano il campo Marcus e Son per Aguibou e Yordanov. Nel frattempo l'arbitro ha ammonito per proteste Naressi.

20:21

79' - Ultimo cambio della Lazio

Baroni esaurisce le sostituzioni inserendo Zaccagni al posto di Pedro.

20:17

75' - Il check del Var non porta al rigore

Dopo un lungo check l'arbitro decide di non concedere il calcio di rigore alla Lazio. Proseguono le proteste dei calciatori biancocelesti.

20:15

72' - Ammoniti Rovella e Patric

Il Ludogorets riparte in velocità ma il contropiede della formazione ospite viene stoppato da un fallo tattico di Rovella che spende così il cartellino giallo. Pochi secondi dopo viene ammonito anche Patric per proteste. Lo spagnolo si è infatti lamentato per un contrasto molto duro tra Isaksen e Marcus nell'area del Ludogorets.

20:13

70' - Tiro morbido di Marusic

La Lazio gira palla in zona offensiva ma la difesa serrata del Ludogorets non offre spazi agli attaccanti biancocelesti che si appoggiano a Marusic. Il terzino prova la conclusione da fuori ma offre una parata facile al portiere.

20:10

68' - Cambia il Ludogorets

Il Ludogorets cambia in attacco, in panchina Cruz entra Duah.

20:08

66' - Lazzari calcia dalla distanza

Nuova opportunità per il terzino della Lazio che si ritrova la palla tra i piedi e lascia partire un destro improvviso dalla lunga distanza. La sua conclusione però non inquadra la porta.

20:05

63' - Lazzari calcia alto

Cross sul secondo palo della Lazio che raggiunge Lazzari. Il terzino arriva sul pallone di rincorsa ma calcia male mandando il pallone alle stelle.

20:04

20:03

61' - Entra Rovella

Nuovo cambio per Baroni che richiama in panchina Vecino, al suo posto entra Rovella.

20:02

60' - Giallo per Gigot

Con due interventi in rapida successione Gigot manda a terra due avversari. Il gioco prosegue per il vantaggio ma quando il pallone esce in fallo laterale l'arbitro ammonisce il centrale della Lazio.

20:00

58' - Tiro centrale di Pedro

La Lazio prova lo schema su calcio d'angolo per liberare Pedro al tiro dal limite. La conclusione dello spagnolo però è lenta e poco angolata. Il portiere blocca.

19:57

55' - Chochev colpisce alto

Buona azione del Ludogorets che parte sulla destra e trova lo spazio per il cross al centro dell'area su cui arriva Chochev. Il colpo di testa dell'ex Palermo però non è preciso e termina alto.

19:54

52' - Castellanos la mette alta

Il Taty prova a mettersi in mostra con un movimento profondo seguito da un pallonetto alto di poco. L'attaccante però era partito da posizione irregolare.

19:47

46' - Inizia il secondo tempo, tre cambi nella Lazio

Riprende dallo 0-0 del primo tempo la sfida tra Lazio e Ludogorets. Baroni manda in campo Lazzari al posto dell'ammonito Pellegrini dirottando sulla corsia mancina Marusic. Fanno il loro ingresso in campo anche Isaksen e Castellanos al posto di Tchaouna e Dia.

19:45

19:40

19:35

19:31

Finisce il primo tempo

Non sono bastati i primi quarantacinque minuti per sbloccare la partita tra Lazio e Ludogorets. Punteggio inchiodato sullo 0-0.

19:27

42' - Ammonito Tchaouna

L'esterno francese della Lazio entra in ritardo e in maniera palesemente fallosa su un avversario. L'arbitro non può fare altro che fischiare fallo e ammonirlo.

19:26

40' - Pasticcio della difesa, Dia non ne approfitta

Nel giro di pochi minuti l'attaccante della Lazio ha avuto tra i piedi la seconda buona opportunità della sua partita. Pellegrini lascia partire un cross dalla sinistra che la difesa non riesce a respingere lasciandolo a disposizione di Dia nell'area piccola. L'ex Salernitana prova a calciare subito verso la porta ma viene limitato dall'uscita bassa di Bonmann.

19:23

37' - Respinto il tiro di Dia

La Lazio riesce a sfondare centralemente grazie a una buona giocata di Dia che lascia sul posto un difensore e poi calcia a incrociare con il destro. Bonmann è attento e riesce a respingere in tuffo.

19:21

36' - Giallo per Witry

Il terzino del Ludogorets ha fermato irregolarmente un contropiede della Lazio rimediando la prima ammonizione per la formazione bulgara.

19:20

35' - Deviato il tiro di Pellegrini

Il Ludogorets si chiude bene nella propria area di rigore senza concedere spazi utili alla Lazio. Pellegrini decide allora di provare il tiro potente dalla distanza che parte bene ma viene strozzato da una deviazione.

19:16

30' - Anticipato Tchaouna

La Lazio mette un'ottima palla dalla sinistra per Tchaouna che attacca l'area piccola ma subisce l'anticipo decisivo di Son che allontana il pericolo.

19:13

27' - Ammonito Pellegrini

Pellegrini strattona in maniera evidente Marcus per fermare il contropiede del Ludogorets. L'arbitro ferma il gioco ed estrae il primo giallo del match.

19:09

23' - Noslin non trova la porta

La Lazio scavalca la linea difensiva del Ludogorets con una palla lunga per il taglio profondo di Pedro. Lo spagnolo scarta il portiere con il controllo ma perde l'attimo per calciare, optando invece per un passaggio a Tchaouna. L'ex Salernitana ripropone al centro per Noslin che colpisce male mandando il pallone sul fondo.

19:04

19' - Nuovo tentativo di Tchaouna

Pellegrini scappa sulla sinistra e mette un pallone al centro dell'area che la difesa respinge nella zona di Tchaouna. Il francese calcia ancora con il mancino ma non inquadra lo specchio di porta.

19:02

17' - Tiro sporco di Tchaouna

La Lazio gira la palla vicino all'area avversaria trovando Tchaouna, che carica il mancino lasciando partire una brutta conclusione raccolta senza problemi dal portiere.

18:59

13' - Gioco spezzettato

Negli ultimi minuti la partita è stata spesso interrotta dall'arbitro per una serie di falli a metà campo.

18:55

9' - Brivido Lazio

Il Ludogorets riparte ancora in verticale con Marcus, limitato in maniera pulita da Gigot. Il difensore francese però non riesce a mantere il possesso del pallone per un'evidente trattenuta di Marcus, la palla diventa buona per Seco che calcia mandando la palla in rete. Il gioco però era già fermo a causa del fallo ai danni di Gigot.

18:50

4' - Ottimo recupero di Marusic

Il Ludogorets riparte in velocità con Son che scarta Patric ed entra in area di rigore. Il calciatore del Ludogorets si sarebbe ritrovato faccia a faccia con Mandas se non fosse stato per il rientro tempestivo di Marusic, che gli ha portato via il pallone.

18:47

2' - Colpo di testa di Marusic

Primo tentativo verso la porta della Lazio con Marusic, che ha liberato la corsia di destra a Guendouzi per andare a riempire l'area. Il terzino ha colpito di testa sul cross di Guendouzi ma il suo tiro è preda facile del portiere.

18:45

1' - Inizia la partita

L'arbitro croato Strukan ha dato il fischio d'inizio di Lazio-Ludogorets. Primo possesso del match per la formazione ospite.

18:41

Squadre nel tunnel

Sono quasi terminati i preparativi per la sfida di Europa League tra Lazio e Ludogorets. Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo davanti al pubblico dell'Olimpico.

18:35

Lazio, Pedro a caccia del record

Il 37enne Pedro ha segnato in tutte e tre presenze più recenti in Europa League. Il giocatore più anziano ad aver trovato la via della rete per quattro sfide consecutive in ??questa competizione è lo spagnolo Aritz Aduriz con l'Athletic Bilbao (36 anni, 299 giorni).

18:30

Lazio in serie positiva all'Olimpico

La Lazio ha vinto le ultime cinque partite casalinghe in competizioni europee. In tutta la loro storia solo una volta i biancocelesti hanno ottenuto una striscia più lunga di successi interni in Europa: nove tra il 1977 e il 1995.

18:25

Baroni a Sky: "Non ho aiutato Noslin, oggi torna nel suo ruolo"

"Su Noslin mi sono preso un po’ di responsabilità, l’ho detto già in conferenza stampa, è un ragazzo giovane che è arrivato in una piazza importante. Io non l’ho aiutato facendogli cambiare tanti ruoli ma lui è bravo, ha tanta energia. Oggi lo riporto in quello che forse interpreta meglio, ma la squadra deve aiutarlo. La squalifica di tre giornate non l’ha aiutato però è un giocatore forte e uno che arriva sicuro".

18:20

Baroni a Sky: "Non dobbiamo sbagliare l'approccio mentale"

"Pedro è un grande atleta e professionista. Gioca perché lui si allena giocando, quando l’ho definito leader emotivo, mi riferisco a quella emotività che lui porta sul campo con il lavoro. Oggi con Vecino e Guendouzi ho cercato garanzie, perché ci aspetta una partita da non sbagliare dal punto di vista mentale, sono anche un po’ curioso. Spero di poter fare qualche cambio in alcuni ruoli dove c’è più usura. Alla squadra chiedo un salto di spessore dal punto di vista mentale. Non dobbiamo sbagliare l’atteggiamento, quello non deve mai mancare, altrimenti sarebbe un problema".

18:15

Lazio-Ludogorets, i precedenti

In passato la Lazio ha affrontato in due occasioni il Ludogorets in occasione della fase a eliminazione diretta nella stagione 2013/14. I biancocelesti vennero eliminati dalla competizione a causa della sconfitta per 1-0 all'Olimpico e del pareggio per 3-3 a Razgrad.

18:10

Dove vedere Lazio-Ludogorets in tv? DAZN o Sky e orario

Dove vedere Lazio-Ludogorets in tv? DAZN o Sky e orario

18:00

Baroni la conferenza prima di Lazio-Ludogorets: "Cali di tensione? No, serve una grande prestazione"

Baroni la conferenza prima di Lazio-Ludogorets: "Cali di tensione? No, serve una grande prestazione"

17:50

Lazio-Ludogorets: le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Patric, Gigot, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Noslin; Dia. All. Baroni

LUDOGORETS (4-3-1-2): Bonmann; Witry, Kurtulus, Almeida, Son; Duarte, Pedro Naressi, Gropper; Chochev; Marcus, Seco. All. Jovicevic

Stadio Olimpico, Roma