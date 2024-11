Allegri in tribuna per Tottenham-Roma: c'è un motivo se è a Londra

Tottenham-Roma, Allegri sarà in tribuna

Massimiliano Allegri sarà presente al Tottenham Hotspur Stadium, in occasione della quinta giornata della fase campionato della Europa League. In campo la Roma di Claudio Ranieri, ospite del Tottenham di Ange Postecoglou. Il manager livornese, in attesa di una nuova avventura, sta seguendo un corso di inglese a Londra, per aggiornarsi e crescere sotto tutti i punti di vista. L'ex Juve avrà modo di rivedere all'opera anche Paulo Dybala, che ha brillato sotto la sua gestione ai tempi della Vecchia Signora.