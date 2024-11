Ranieri diretta dopo Tottenham-Roma: conferenza stampa e interviste LIVE

Al Tottenham Hotspur Stadium è andata in archivio Tottenham-Roma, gara valida per la quinta giornata di Europa League: 2-2 il risultato finale. Gol di Son al 5' su rigore, N'Dicka al 20', Johnson al 33' e Hummels al 91. Le dichiarzioni di Claudio Ranieri in tv e conferenza stampa: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio.