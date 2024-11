Europa League classifica e calendario in tempo reale: la situazione di Lazio e Roma

ROMA - Dopo quattro successi su quattro, prima frenata in Europa League della Lazio , che non sfonda il muro del Ludogorets e deve accontentarsi di un pareggio, che la tiene comunque in vetta al maxi-girone di qualificazione con 13 punti , seppur raggiunta anche da Athletic Bilbao ed Eintracht Francoforte . La squadra di Baroni è comunque ad un solo punto dall'aritmetico passaggio del turno, ma con chance intatte di chiudere comunque tra le prime della classifica e volare direttamente agli ottavi di finale.

Roma viva, ma ancora 21ª

Pareggio raggiunto in extremis, invece, per la Roma di Ranieri, che con il 2-2 di Londra contro il Tottenham, risale in 21ª posizione, e resta in corsa per agguantare almeno la qualificazione al turno supplementare, riedizione dei vecchi sedicisimi di finale, a quota 6 punti e in compagnia del Besiktas.

I prossimi appuntamenti di Roma e Lazio

Lazio e Roma torneranno in campo per la 6ª giornata di Europa League il prossimo giovedì 12 dicembre. Per i biancocelesti l'appuntamento ad Amsterdam contro l'Ajax, per una sfida resa già rovente dopo il divieto di trasferta per i tifosi capitolini, mentre i giallorossi torneranno all'Olimpico dove ospiteranno lo Sporting Lisbona.

