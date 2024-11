Europa League: Osimhen in gol, serata no per Immobile. Vince Mourinho, tris dello United

Osimhen in gol, errore di Immobile. Vince Mourinho, pari per il Porto

A -2 dal primo posto resta invece il Galatasaray, salvato in Olanda (1-1) dai due ex napoletani Osimhen e Mertens: dopo il vantaggio dell'Az Almaar firmato in avvio da Mijnans (2') è stato il centravanti nigeriano a pareggiare prima del riposo (43') su assist del belga e grazie a un errore di Peer Koopmeiners (fratello minore dello juventino Teun). È andata peggio all'altra squadra turca del Besiktas e a Ciro Immobile contro il Maccabi Tel Aviv: con i suoi sotto 2-1 l'ex capitano laziale ha sbagliato un rigore al 71' e una decina di minuti dopo gli israeliani hanno trovato la rete del definitivo 1-3. Successo pesante e in rimonta a Praga per il Fenerbahce: sotto 1-0 dopo 7', la squadra di José Mourinho pareggia con l'altro ex romanista Dzeko (35') e nel finale la spunta con En Nesyri (85'), da poco entrato proprio al posto del bosniaco. Spettacolare poi il 2-2 tra l'Anderlecht (a -2 dalla vetta) e un Porto ancora attardato in classifica: due volte avanti con Galeno (rigore al 24') e Vieira (83'), i portoghesi si fanno riprendere dai belgi che pareggiano la prima volta con Degreef (52') e la seconda con Amuzu (86').

Athletic e Eintracht agganciano la Lazio. Ajax ko, vince il Braga

Vittoria in scioltezza tra le mura amiche del 'San Mamés' per l'Atheltic Bilbao, che aggancia così in vetta la Lazio a quota 13 punti: 3-0 rifilato dai baschi agli svedesi dell'Elfsborg con reti di Boiro (6'), Prados Diaz (24') e Guruzeta (54'). Al primo posto in un nuovo 'triumvirato' al comando ci sono però anche i tedeschi dell'Eintracht Francoforte, che battono 2-1 a domicilio i danesi del Midtjylland. Sconfitta in casa della Real Sociedad per l'Ajax del tecnico italiano Farioli, avversario della Lazio ad Amsterdam nel prossimo turno: finisce 2-0 per i baschi grazie a una rete di Barrenetxea (67') e a una magia del giapponese Kubo (85'). Pratica sbrigata in avvio invece dal Braga, avversario della Roma all'Olimpico nel prossimo turno: in casa i portoghesi hanno piegato i tedeschi dell'Hoffenheim (3-0) con i gol di Bruma (2') e Fernandes (8'), calando poi il tris con Vitor Carvalho nel recupero.

Hojlund show e tris dello United, poker del Lione

Scala posizioni il nuovo Manchester United di Amorim, che a Old Trafford batte 3-2 i norvegesi del Bodo/Glimt: 'Red Devils' avanti dopo appena 49" con Garnacho, poi ripresi e superati dagli ospiti (a segno Evjen e Zinckernagel) ma capaci di pareggiare prima dell'intervallo (45') e poi mettere definitivamente la freccia al 50' con l'ex atalantino Hojlund, già decisivo nell'azione del primo gol e autore di una doppietta. Successo in Azerbaigian invece per il Lione, che resta nei piani alti della classifica: 4-1 per i francesi a Baku contro il Qarabag con doppietta di Mikautadze e reti di Tolisso e Fofana. Sempre in zona playoff e ancora imbattuti i cechi del Viktoria Plzen, che sul campo neutro di Amburgo battono 2-1 gli ucraini della Dinamo Kiev (ultimi a zero punti). Vittoria in trasferta anche per i greci del Paok Salonicco che passano a Riga (0-2) e tornano a sperare negli spareggi.

Nizza travolto dai Rangers, Twente sconfitto. Vola il Ferencvaros

Brutto ko in casa per i francesi del Nizza, travolti dai Rangers: 4-1 per gli scozzesi, trascinati dal marocchino Igamane (autore di una doppietta) e ora a ridosso delle prime posizioni. Volano anche gli ungheresi del Ferencvaros, alla terza vittoria di fila e ora a quota 9 punti: 4-1 a Budapest contro gli svedesi del Malmoe. Sconfitta in Olanda per il Twente, battuto 1-0 dai belgi dell'Union Saint-Gilloise. Pari a reti biance invece a Bucarest tra la Steaua e i greci dell'Olympiacos.

