Europa League, gli arbitri di Roma e Lazio per Braga e Ajax

Sarà il tedesco Daniel Siebert ad arbitrare Roma-Braga , per la sesta giornata della fase campionato di Europa League. Assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn , quarto uomo Daniel Schlager . La partita in trasferta della Lazio ad Amsterdam contro l'Ajax sarà diretta dallo slovacco Ivan Kruzliak . Assistenti Branislav Hancko e Adam Jekkel , Peter Kralovic quarto uomo.

Roma e Lazio: i precedenti con Siebert e Kruzliak

Il fischietto tedesco Siebert non ha precedenti con la Roma, ma ben 12 con squadre italiane e 2 con la nazionale italiana. Un precedente, invece, per Kruzliak con la Lazio nel 2022. Il fischietto slovacco e i biancocelesti si sono incontrati in occasione dell'andata degli ottavi di finale di Europa League con la Dinamo Kiev, gara terminata 2-2.