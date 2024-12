Roma-Braga 3-0 VIDEO: guarda i gol e gli highlights dell'Europa League

ROMA - Dopo la rotonda vittoria sul Lecce in campionato, la Roma ritrova gol e convinzione anche in Europa League, battendo 3-0 i portoghesi del Braga nella sesta giornata della prima fase. I ragazzi di Ranieri, che hanno annichilito gli avversari, hanno creato tantissime occasioni nel corso dei 90 minuti di gara, andando a segno con il rientrante capitan Pellegrini al 10', con l'arabo Abdulhamid al 47' e con il nuovo entrato Hermoso al 91'. Nel Braga espulso il portiere Matheus al 68' per fallo di mano fuori dall'area di rigore.