Europa League, classifica e calendario in tempo reale: la situazione di Lazio e Roma

ROMA - Sorridono Lazio e Roma nella sesta giornata della fase a girone unico di Europa League . Reduci dal deludente pareggio interno con il Ludogorets , i biancocelesti di Baroni si riscattano e passano alla 'Johan Cruijff Arena': Tchaouna , Dele-Bashiru e Pedro stendono l' Ajax di Farioli al quale non basta la rete del momentaneo pari di Traoré. Sorridono anche i giallorossi di Ranieri che danno continuità al successo maturato contro il Lecce in campionato: piegati i portoghesi del Braga con i gol Pellegrini , Abdulhamid e Hermoso .

Ajax-Lazio 1-3: cronaca, tabellino e statistiche

Roma-Braga 3-0: cronaca, tabellino e statistiche

Europa League, la classifica di Lazio e Roma

Quinta vittoria continentale per i biancocelesti che tornano in testa al girone unico, a pari merito con l'Athletic Bilbao, a quota 16 punti. I giallorossi conquistano invece la seconda vittoria stagionale in Europa, dopo quella con la Dinamo Kiev a fine ottobre, raggiungendo la quattordicesima posizione a 9 punti.

Europa League, la classifica

Europa League, i prossimi impegni di Lazio e Roma

La seconda competizione europea per club tornerà giovedì 23 gennaio 2025 con la settima giornata della fase a girone unico: la Lazio di Baroni ospiterà allo Stadio Olimpico gli spagnoli della Real Sociedad (ore 21). Trasferta olandese invece per la Roma di Ranieri sul campo dell'AZ Alkmaar (calcio d'inizio alle 18:45).

Europa League, il calendario