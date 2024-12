Europa League: Hojlund salva Onana e lo United, pari tra Rangers e Tottenham

Va in archivio la sesta giornata della fase campionato di Europa League. Tre punti per la Roma (3-0 all'Olimpico contro il Braga) e la Lazio (3-1 ad Amsterdamo contro l'Ajax). I biancocelesti guidano la classifica a quota 16 punti in condominio con l'Ahletic Bilbao (2-0 in trasferta contro il Fenerbahce), ma con una miglior differenza reti. Vittoria in rimonta del Manchester United sul campo del Viktoria Plzen: 2-1 con doppietta di Hojlund a porre rimedio a una errore di Onana. Pari a reti inviolate in Hoffenheim-Steaua Bucarest e Olympiacos-Twente; con gol in Ludogorets-AZ Alkmaar: 2-2. Stesso risultato tra Malmo e Galatasaray. Pokerissimo del Paok Salonicco contro il Ferencvaros.