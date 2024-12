Che EuroLazio! Ajax ko. Dedicato alla sindaca di Amsterdam

Meravigliosa, gigantesca EuroLazio che travolge 3-1 l'Ajax nella Cruijff Arena e torna al comando del girone unico di Europa League, ipotecando la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Marco Baroni firma un nuovo, prestigioso successo in questa stagione di gloria che la sua squadra sta vivendo in Italia (in campionato, è terza in classifica a -3 dall'Atalanta capolista; in Coppa Italia, è nei quarti di finale dopo avere eliminato il Napoli) e nella competizione Uefa. L'allenatore biancoceleste applica rigorosamente la proprietà commutativa alla sua formazione: cambiando l'ordine dei giocatori, il risultato non cambia. Rispetto alla gara di campionato con il Napoli, ad Amsterdam ha modificato l'assetto iniziale per nove undicesimi, confermando dal primo minuto solo Dele-Bashiru e Castellanos. Giova ricordare che, sempre nella misura di nove undicesimi, la Lazio presentatasi al Maradona era stata cambiata rispetto a quattro giorni prima, all'Olimpico, quando aveva eliminato i partenopei dalla coppa nazionale.