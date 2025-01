Europa League, Roma e Lazio agli ottavi se: le possibili combinazioni

Tempo di calcoli per Roma e Lazio , oggi impegnate nella penultima giornata della prima fase della UEFA Europa League . La squadra di Claudio Ranieri, con 9 punti all'attivo, sarà ospite dell' Az Alkmaar , mentre gi uomini di Marco Baroni affronteranno all'Olimpico la Real Sociedad , forti del primato in classifica e dei 16 punti conquistati nelle prime sei apparizioni. I biancocelesti sono a un passo dall'aritmetica qualificazione agli ottavi di finale della competizione, mentre i giallorossi devono guadagnarsi quanto prima l'accesso ai playoff . Ecco tutte le combinazioni possibili per Roma e Lazio.

Lazio agli ottavi di Europa League se: le possibili combinazioni per il primo posto

Per quanto concerne i ragazzi di Marco Baroni, fare calcoli è senza dubbio più semplice, partendo da una situazione di vantaggio: Lazio in testa alla classifica generale con 16 punti, già qualificata matematicamente ai playoff e con la possibilità di accedere agli ottavi di finale da prima. Per avere la certezza di arrivare tra le prime otto, ai biancocelesti basta un punto nelle ultime due gare contro Real Sociedad e Braga. Quattro, invece, basterebbero per mettere in cassaforte il primato e guidare una delle due facce del "tabellone tennistico" previsto dalla UEFA, salvo che l'Anderlecht (unica squadra a quota 14) non vinca le sue due partite in goleada, fino a ricucire una differenza reti che vede attualmente la Lazio avanti di 6 gol. Qualora dovessero essere pareggiati punti e differenza reti, il criterio successivo sarebbe quello dei gol fatti nella fase campionato. L'Athletic Bilbao, invece, può arrivare al massimo a quota 19, avendo perso ieri ad Istanbul contro il Besiktas. E se la Lazio cadesse contro Real Sociedad e Braga? Verosimilmente, perderebbe il primo posto ma non gli ottavi, considerando che ha ben 5 punti di vantaggio sulla nona classificata (Tottenham) e restano solo sei punti a disposizione.

La Roma agli ottavi di Europa League se: playoff quasi certi, le possibili combinazioni

Capitolo Roma: i giallorossi, che hanno collezionato 9 punti in sei incontri disputati, navigano a metà del guado, al quattordicesimo posto, in coabitazione con Olympiacos, Ferencvaros, Viktoria Plzen e Besiktas (che ha una partita in più). Con due vittorie, contro Az Alkmaar ed Eintracht Francoforte, la formazione di Ranieri accumulerebbe un totale di 15 punti, con il 70% di possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale. Un traguardo ancora alla portata, tenendo conto che oggi, giovedì 23 gennaio, si affronteranno proprio Manchester United (settima classificata) e Rangers (ottava), con gli scozzesi che vantano appena due punti in più della Roma. Per i playoff, la strada appare spianata: a quota 9, sfiora già il 70% di chance qualificazione, ma con un punto in due partite avrebbe di fatto la certezza di parteciparvi (98%). E in caso di doppia sconfitta? Gli ottavi rimarrebbero solo un sogno, mentre i playoff potrebbero essere ugualmente centrati con l'ausilio dei risultati delle altre.