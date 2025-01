Europa League, l'Eintracht aggancia il secondo posto. Vincono Manchester Utd e Tottenham

Emozioni e sorprese nel settimo turno di Europa League , il penultimo del girone dominato dalla Lazio , già qualificata. Alle spalle dei biancocelesti, l' Eintracht Francoforte , prossimo rivale della Roma , aggancia l'Athletic Bilbao grazie al 2-0 sul Ferencvaros, firmato da Uzun e da Ekitike. Segue il Manchester United , che piega i Rangers in pieno recupero grazie a Bruno Fernandes. Bene anche il Tottenham , che soffre per avere la meglio sull'Hoffenheim e raggiunge il Lione, che impone lo 0-0 al Fenerbahce di Mourinho . Resta tra le prime otto l' Anderlecht , nonostante il ko in casa del Plzen, mentre ne entra a far parte anche l' FCSB , che rifila al Qarabag la settima sconfitta su sette incontri.

Europa League, la classifica

Flop Ajax, il Porto sarebbe fuori

Tra le sorprese di serata, le sconfitte dell'Ajax, che concede la prima vittoria al Riga, e il Porto, sorpreso in casa dall'Olympiacos e che oggi rimarrebbe fuori dalle qualificate. Successi casalinghi per il Bodo, 3-1 al Maccabi Tel Aviv, per il Royale Union, che supera 2-1 il Braga, per l'Elfsborg, 1-0 al Nizza, e per il Paok, 2-0 allo Slavia Praga, colpi esterni per il Twente, 3-2 sul campo del Malmoe, e del Midtjylland, 2-0 al Ludogorets.

Europa League, tabellini e statistiche