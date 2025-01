Baroni applaude la Lazio: "Non voglio che il percorso che stiamo facendo..."

"Non vorrei che passasse per normale il percorso che stiamo facendo". Così Marco Baroni dopo Lazio-Real Sociedad 3-1. In diretta su Sky, il tecnico dei biancocelesti ha aggiunto: "Sono contento, la squadra mi stimola continuamente, ma non abbiamo fatto niente, c'è ancora tanta strada e lavoro. Arrivare in fondo all'Europa League? Più che dirlo bisogna farlo. Non bisogna mai dare per scontato niente. Come sta Nuno Tavares? Non dovrebbe essere niente di importante. Dovrebbe essersi fermato nel momento giusto. Per noi è importante, spingiamo sugli esterni, attacchiamo. Domani dobbiamo fare delle verifiche. Vediamo".