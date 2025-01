Che tris alla Real Sociedad! Questa Lazio può vincere l'Europa League

Gila, Zaccagni, Castellanos: in 29 minuti la Lazio ha tramortito la Real Sociedad che, passata in svantaggio, si è pure fatta male da sola con l'espulsione di Munoz. Ma anche se fossero rimasti in undici per tutta la partita, i baschi avrebbero potuto fare ben poco davanti allo show biancoceleste. Al massimo, segnare nel finale il punto della bandiera con Barrenetexea. Così, con un turno d'anticipo, la Lazio si è aritmeticamente qualificata agli ottavi di finale dell'Europa League, riprendendosi il primato solitario in attesa dell'ultima partita con il Braga e dei concomitanti impegni di Eintracht e Athletic, staccati di tre punti. Ciò che conta, ora, è applaudire il secondo obiettivo raggiunto da Baroni dopo l'ingresso nei quarti di Coppa Italia eliminando il Napoli, oggi capolista del campionato: il 25 febbraio, a San Siro, la sfida all'Inter sarà tutta da seguire. Sei vittorie, un pareggio, 17 gol segnati, 4 subiti, 19 punti: il bilancio della capolista dell'Europa League è spettacolare. Dimostra quanto sin dalla prima giornata, la Lazio abbia onorato l'impegno internazionale, forte della qualità del gioco trasmessale dal suo allenatore e degli interpreti che l'allenatore ha valorizzato, costruendo una squadra dove tutti sono e si sentono importanti. Rispetto alle marcate rotazioni adottate in passato, contro la Real Sociedad, inizialmente Baroni ha cambiato soltanto tre undicesimi della formazione che si era nettamente imposta sul Verona inanellando il secondo risultato utile consecutivo in campionato dopo la sconfitta nel derby che avrebbe comportato contraccolpi pesanti, se la squadra non fosse stata capace di reagire sul campo come ha reagito, guadagnando il quarto posto in classifica. Ha detto bene Baroni dopo la vittoria: "Sin dal primo giorno, ho garantito ai miei giocatori di non avere mai avuto mai una squadra così forte. Questo gruppo mi ha sorpreso per la forza che trova nel lavoro. Spesso i miei calciatori giocano divertendosi, anche durante la settimana". E ha ragione Gila: "Abbiamo ambizione, siamo forti, siamo coscienti che possiamo fare un bel percorso, possiamo vincere l'Europa League". È così. Questa splendida Lazio può davvero vincerla.