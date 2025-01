Mourinho contro Mazzoleni dopo Fenerbahce-Lione: l'attacco di fuoco è virale

Mourinho contro Mazzoleni: le parole dopo Fenerbahce-Lione

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Il VAR non ha chiamato l’arbitro per il secondo giallo a Kumbedi. Nel secondo tempo, quando era già ammonito, prende per il collo Szymanski che stava andando verso la porta, tipo lotta UFC. Il VAR, il signor Paolo Mazzoleni, che tra l’altro è molto famoso in Italia, è lì per assistere l’arbitro. Non lo ha fatto e non lo ha chiamato. Posso accettare che gli arbitri commettano errori, ma il VAR non deve commettere errori. Avrebbe dovuto dare il secondo cartellino gialloa Kumbedi. Quando l’arbitro ha dato il rosso a Niakhaté, il signor Mazzoleni questa volta ha deciso di fare bene il suo lavoro. Ha chiamato l’arbitro al VAR che è andato a vedere lo schermo e ha preso la decisione giusta. Questi sono errori enormi che ovviamente hanno avuto una grande influenza sulla partita. È impossibile parlare della partita senza parlare di quello”. Lo sfogo di Mourinho, anche grazie alle immagini chiarissime del fallo, è diventato virale in poco tempo.