Roma, occhio all'arbitro con l'Eintracht: contro di lui segnalazioni alla Uefa

Giovedì all'Olimpico ci sarà Rade Obrenovic ad arbitrare Roma-Eintracht , partita valida per il maxi girone di Europa League . L'arbitro sloveno non ha mai diretto una partita dei giallorossi e neanche dell'undici avversario. Insomma, sarà una prima assoluta per lui. Non esistono precedenti e quindi casi particolari vissiuti in maniera diretta. Ma il nome del fischietto fa salire la preoccupazione. In ambito europeo, infatti, è stato protagonista di alcune scelte controverse, ma anche di un modo di condurre la gara poco ortodosso e di comportamenti particolari, tanto che è anche stato segnalato alla Uefa .

Roma, chi è l'arbitro Obrenovic

Obrenovic ha già arbitrato delle squadre italiane e non sono mancate polemiche. Nell'aprile del 2023 ha diretto la sfida di Conference League tra Fiorentina e Lech Poznan. I viola si sono visti negare un rigore e hanno subito molti falli non fischiati. L’Atalanta, invece, nell’incontro di Champions Legaue dello scorso novembre Stoccarda, ha avuto una svista a favore perché Obrenovic non ha concesso un rigore ai tedeschi per un fallo di Zappacosta su Touré. Il picco più basso perà stato toccato durante Monaco-Benifica di Champions League di novembre. I padroni di casa si sono infuritati per la gestione dei cartellini, per il mancato utilizzato del Var ma anche e soprattutto perché l'arbitro ha deciso di non stringere la mano al termine della partita ad Adi Hutter, tecnico dei monegaschi. Per questo motivo comportamentale il Monaco ha inviato una lettera alla Uefa per sottolinare la mancanza di rispetto. Obrenovic, all'Olimpico, avrà come assistenti Praprotnik e Kordez, il IV uomo sarà invece Smajc, mentre al Var e all'Avar ecco il francese Brisard e l’olandese Dieperink.