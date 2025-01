Dove vedere Braga-Lazio in tv? Prime o Sky, orario

La Lazio chiude a Braga il suo straordinario percorso in questa fase campionato della UEFA Europa League. Biancocelesti in testa alla classifica generale con 19 punti all'attivo, ad una settimana dall'ultimo successo interno con la Real Sociedad. I portoghesi, dal canto loro, possono solo vincere e sperare per centrare un piazzamento playoff, avendo conquistato appena 7 punti finora. Baroni in piena emergenza, con tantissime assenze tra infortuni e squalifiche.