Europa League, Roma qualificata ai play off se: tutte le combinazioni

Alla vigilia dell'ultima giornata della prima fase di Europa League, che vedrà la Roma ospitare l'Eintracht di Francoforte , i giallorossi si trovano al 21esimo posto della classifica. Gli uomini di Ranieri , che nel turno precedente sono stati sconfitti dall'Az Alkmaar, non hanno chance di qualificazione diretta agli ottavi di finale, ma puntano a raggiungere i play off. Hanno bisogno di una vittoria contro i tedeschi: in caso di pareggio o di sconfitta, sarà necessario verificare gli altri risultati: ad essere decisivi potrebbero essere anche i match della Lazio con il Braga e del Fenerbahace dell'ex Mourinho.

Roma, cosa succede in caso di vittoria con l'Eintracht?

Se la Roma dovesse battere l'Eintracht di Francoforte (calcio d'inizio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma), i giallorossi avrebbero la matematica certezza di aver raggiunto i play off, salendo a 12 punti in classifica. Una vittoria consentirebbe a Dybala e compagni anche un accoppiamento più agevole nel prossimo turno, La situazione potrebbe cambiare in caso di risultato avverso .Teoricamente, anche pareggiando o perdendo, la Roma avrebbe chance di qualificazione: ma tutto dipenderebbe dai risultati delle altre squadre.

Roma, cosa succede se perde o pareggia con l'Eintracht?

Per poter passare il turno senza vittorie, la Roma può essere scavalcata al massimo da tre squadre. I giallorossi (che occupano la 21esima posizione), hanno 9 punti (come Ferencvaros, Fenerbahace e Besiktas (che oggi chiuderebbero il gruppo delle qualificate). Alle loro spalle c'è il Porto a 8, il Twente e il Braga (avversario della Lazio) a 7. Le gare da tenere in considerazione sono quindi Ferencvaros-Az Alkmaar, Midtjylland-Fenerbahce, Braga-Lazio, Maccabi-Porto, Andelecht-Hoffenheim e lo scontro diretto Besiktas-Twente.

I criteri in caso di arrivo a pari punti

In caso di arrivo a pari punti, conterà valutare questi fattori:

- Migliore differenza reti

- Maggior numero di gol segnati

-Maggior numero di gol in trasferta segnati

-Maggior numero di vittorie

- Maggior numero di vittorie in trasferta

- Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari

- Differenza reti collettiva superiore rispetto agli avversari

- Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari

- Punteggio disciplinare più basso in base ai soli cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff

- Ranking più alto