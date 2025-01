La Lazio era certa di finire tra le prime otto di Europa League e quindi di un posto negli ottavi di finale già prima dell'ultima giornata. Nonostante la sconfitta contro il Braga per 1-0 (la prima in otto partite), i biancocelesti hanno confermato il primo posto, in virtù di una migliore differenza reti rispetto all'Athletic Bilbao. Ma chi potrebbe affrontare la squadra di Baroni nella fase ad eliminazione diretta?

Lazio, le possibili avversarie agli ottavi di Europa League: rischio derby con la Roma

Per prima cosa ci sarà da attendere il sorteggio che stabilirà gli accoppiamenti dei playoff, in programma venerdì 31 gennaio (ore 13) a Nyon, in Svizzera nella sede dell'Uefa. Quattro al momento le possibili avversarie della Lazio che, in virtù del primo posto in classifica conquistato nel maxi-girone, nel sorteggio degli ottavi (in programma il 21 febbraio) verrà accoppiata alla vincitrice di uno tra i due possibili spareggi che vedranno coinvolte la la 15ª/16ª classificata (Roma/Viktoria Plzen) e la 17ª/18ª classificata (Ferencvaros/Porto). Rischio derby quindi per la squadra di Baroni negli ottavi di finale della Europa League in programma a marzo (il 6 l'andata e il 13 il ritorno).

