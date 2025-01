Europa League, derby Roma-Lazio agli ottavi: ecco le possibili combinazioni

ROMA - Tutto esaurito per la sfida contro l’ Eintracht Francoforte , l’Olimpico ribolle di passione per la sfida di Europa League, alla Roma serve almeno un punto per conquistare l’assoluta certezza di prendere parte ai play off che si disputeranno il 13 e 20 febbraio 2025. La squadra di Ranieri dopo i play off potrebbe incrociare la Lazio in un derby europeo del tutto inedito. Un risultato potrebbe scongiurare l’incrocio con la formazione biancoceleste, un altro la spingerebbe verso la stracittadina con la squadra di Baroni.

Roma, dietro al successo probabile derby

Una vittoria contro l’Eintracht Francoforte garantirebbe alla Roma la qualificazione ai play off con un balzo significativo in classifica. La squadra giallorossa è attualmente 21ª, con altri tre punti la formazione di Ranieri arriverebbe tra la 15ª e la 18ª posizione, con la concreta possibilità di trovare la Lazio agli ottavi di finale. La squadra di Baroni è al primo posto, ma anche in caso di sconfitta resterebbe entro le prime due posizioni. Il tabellone tennistico prevede un sorteggio parziale, e in questo caso andrebbe ad accoppiare i giallorossi con una delle due squadre di vertice della classifica di Europa League.

Roma, con un pareggio ottavo assicurato

Alla squadra di Ranieri questa sera basterà un punto per accedere ai play off dell’Europa League. In questo caso, la formazione giallorossa arriverebbe tra la 19ª e la 24ª posizione, evitando di essere accoppiata nel sorteggio degli ottavi di finale con le prime due squadre della classifica finale. L’Eintracht al momento è secondo in classifica, ha un posto assicurato nei play off, ma non ha ancora la certezza assoluta di qualificarsi per gli ottavi di finale.