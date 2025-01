Ranieri diretta dopo Roma-Eintracht Francoforte: interviste e conferenza stampa

La Roma chiude la prima fase a girone unico di Europa League con una vittoria, battendo 2-0 l'Eintracht Francoforte . I giallorossi chiudono così al 15° posto in classifica e si qualificano per i playoff . Ora le parole di Claudio Ranieri , tra interviste e conferenza stampa, dopo il trionfo all'Olimpico. Segui in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

23:32

Ranieri: "I ragazzi stanno dando tutto quello che hanno".

"Da quasi eliminati a favoriti per la vittoria? Mi sembra un po' troppo... Andiamo passo dopo passo, senza promettere nulla. Daremo sempre il massimo, siamo in un momento di crescita e dobbiamo continuare così. Tutti quelli che entrano danno qualcosa in più, sono contento. Sono tutti ragazzi importanti che danno tutto quello che hanno. Per un allenatore è importante perché sa di avere tutti a piena disposizione".

23:30

Ranieri conferma Shomurodov: "Resta con noi"

"Shomurodov resta con noi. I ragazzi gli vogliono bene e il pubblico lo ama perché è un ragazzo che dà sempre tutto. È importante e sempre sorridente. Poi mi incavolo sempre con lui, gli ho detto 'se te ne vai con chi mi incavolo?'. Sa che gli voglio bene. Soulè? Il ragazzo è valido. Quando ha la palla al piede io mi devo aspettare qualcosa di importante, di bello, perché ha le qualità per farlo. Su certi campi la cosa più importante è la personalità, riuscire a mettersi la maglia di una squadra importante. Ho molta fiducia in lui".

23:27

Ranieri elogia Hummels: "Gli ho detto di restare"

"Io guardo le cose come vedo io il calcio. Hummels lo stimavo già da avversario, giocatore immenso, di un'intelligenza incredibile. Lasciamo stare il giocatore perché lo conoscono tutti, l'uomo è un punto di riferimento per tutti i compagni. Gli ho detto 'devi restare qua'. Anche se magari giocherai poco l'anno prossimo devi guidare la squadra e i ragazzi, è troppo importante".

23:24

Ranieri: "Una gran bella vittoria"

Queste le parole di Claudio Ranieri ai microfoni di Sky: "Quando ci sono queste grandi partite, i grandi giocatori si vedono. Quando hai giocatori che hanno fatto partite mondiali e che sono campioni del mondo, prendono la squadra in mano e caricano i compagni. Avevamo paura delle loro ripartenze, sapevamo che avrebbero giocato così. Siamo stati bravi, i ragazzi hanno fatto girar palla velocemente come avevo chiesto: una gran bella vittoria".

23:10

Hummels: "Abbiamo le qualità per vincere l'Europa League"

"Possiamo vincere l'Europa League? Abbiamo le qualità per farlo, quando giochi in una competizione vuoi sempre vincere. Ora non pensiamo alla finale, lavoriamo partita dopo partita".

23:09

Hummels: "Ottima gara, stiamo giocando sempre meglio"

Queste le parole di Hummels nel post-partita: "In casa stiamo giocando sempre meglio, questa sera siamo riusciti a disputare un'ottima gara. L'Eintracht sta facendo una grande stagione a livello internazionale, sono molto bravi in fase offensiva ma siamo riusciti a controllare la partita per primi per non farli giocare in ripartenza. Gotze? Vuole sempre giocare, magari avremo altre occasioni per giocare uno contro l'altro. Obiettivi? Non vogliamo pensarci ora, andiamo uno step dopo l'altro. Stiamo recuperando in Serie A, poi la Coppa Italia. Pensiamo una partita alla volta".

23:00

Playoff Europa League: data e orario del sorteggio

La Roma accede ai playoff di Europa League. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio. LEGGI TUTTO

22:53

La Roma batte l'Eintracht Francoforte e vola ai playoff

Finisce con una vittoria la prima fase di Europa League della Roma, che batte l'Eintracht Francoforte con le reti di Angelino e Shomurodov. Festa all'Olimpico, con i giallorossi che si qualificano ai playoff. LEGGI TUTTO

