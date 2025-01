Europa League, l'Athletic eguaglia la Lazio. Mourinho dentro per il rotto della cuffia

L'ultimo ballo del girone di Europa League non lascia fuori nessuna delle pretendenti al titolo, che seppur con qualche brivido accedono tutte almeno alla fase a play-off della competizione. L'Athletic continua a cullare il sogno di giocare in casa la finale di Bilbao, chiudendo la Phase League al primo posto a pari punti con la Lazio, ma dietro i capitolini per differenza reti. Direttamente agli ottavi anche il Manchester United, il Tottenham, l'Eintracht, il Lione, l'Olympiacos e i Rangers. Si qualificano per i play-off, Bodo/Glimt, Anderlecht, Steaua, Ajax, Real Sociedad. Galatasaray, Roma, Plzen, Ferencvaros, Porto, Az Alkmaar, Midtjylland, Royale Union SG, Paok, Twente e il Fenerbahce di Mourinho, . Eliminate il Braga, che pure si toglie la soddisfazione di infliggere la prima sconfitta alla capolista Lazio, l'Elfsborg, il Besiktas di Immobile, l'Hoffenheim, il Riga, il Maccabi Tel Aviv, lo Slavia Praga, il Malmo, il Ludogorets, il Nizza, il Qarabag e la Dinamo Kiev.