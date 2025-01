Mourinho, notte insonne in Danimarca dopo il match di Europa League: "Lasciateci dormire"

ROMA - José Mourinho sperava in un po' di riposo dopo la sofferta qualificazione ai playoff di Europa League, ottenuta dal suo Fenerbahce (con il 24° e ultimo posto utile) grazie al 2-2 in trasferta conquistato a Herning contro i danesi del Midtjylland . Ma la notte non è andata secondo i piani dell'ex Roma, che ha poi scherzato sui social .

Midtjylland-Fenerbahce 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

Mourinho scherza sui social dopo l'Europa League

"Lasciateci dormire, domenica abbiamo un'altra partita" scrive Mourinho in una storia Instagram a corredo di un video in cui riprende la cittadina danese dalla finestra della sua stanza d'albergo, con il rumore degli uccelli e delle campane suonate da una chiesa in vicinanza. In due storie successive si vede poi lo 'Special One' "passeggiare in pace" per le strade della città e poi seduto sul bus dopo la partenza: "Back to Istanbul".

Il Fenerbahce dell'ex Roma aspetta il sorteggio dei playoff

E dalla Turchia oggi (31 gennaio) Mourinho seguirà il sorteggio di Nyon che stabilirà gli accoppiamenti dei playoff di Europa League, in cui sarà protagonista anche la 'sua' Roma che ha rischiato di incontrare già in questi doppi spareggi che mettono in palio otto pass per gli ottavi (già qualificate la Lazio e le altre sette squadre arrivate tra le prime otto del maxi-girone). Un 'derby del cuore' per il momento evitato.